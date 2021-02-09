Manisa'da cami lojmanında sobadan çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Manisa'da cami lojmanında sobadan çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

09.02.2021 21:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:44
Manisa'da cami lojmanında sobadan çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, caminin tadilatında çalışan işçilerin kaldığı lojmanda sobadan kaynaklanan yangın sonucu 1 işçi hayatın kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, caminin tadilatında çalışan işçilerin kaldığı lojmanda sobadan kaynaklanan yangın sonucu 1 işçi hayatın kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akselendi Mahallesi'ndeki caminin tadilatında çalışan 3 işçi, mesai bitimiyle kaldıkları lojmandaki sobayı yakmaya çalıştı. Sobanın parlaması sonucu lojmanda yangın çıktı.

Çevredekilerin çağrısıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında işçilerden Yüksel Bilgin'in (55) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan işçiler Erdoğan Yıldırım (54) ile Atilla Akın (55) Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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