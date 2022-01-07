Manisa'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Manisa'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'da bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

İzzettin Mahallesi'nde evinde içki tükettikten sonra rahatsızlanan M.A.A. (51), Turgutlu Devlet Hastanesine getirildi.

Metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen ve hayati tehlikesi bulunan M.A.A, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

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