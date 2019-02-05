Manisa'da Balkondan Düşen Kadın Öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde, apartmanın birinci katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Manisa'nın Kula ilçesinde, apartmanın birinci katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ayşe Kaçar (49), Gökçeören Mahallesi'ndeki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybetti.
Beton zemine düşerek ağır yaralanan Kaçar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA