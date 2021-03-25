Manisa'da abartı egzoza geçit yok
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Manisa'da abartı egzoza geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da abartı egzoza geçit yok

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliğine sebep olan sürücülere göz açtırmıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliğine sebep olan sürücülere göz açtırmıyor. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, 1 yıl içinde abartı egzoz kullanan 2 bin 100 sürücüye ceza yazıldığını söyledi.

Salihli'de Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehirde halkın yoğun olarak şikayet ettiği gürültüye neden olan 'abartı egzoz' ile ilgili denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde abartı egzoz kullanan araçlar tek tek durduruldu. Araçlarında abartı egzoz kullanarak gürültü kirliliğine yol açan araç sürücülerine de gerekli cezai işlem uygulandı.

Motosiklet ve ekobislere sıkı denetim

Trafik ekipleri, bir yandan abartı egzoz kullanarak halkın huzurunu kaçıran sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, bir yandan da motosiklet ve ekobis kazalarının artması üzerine, bu araçlar üzerine de denetimlerini sıklaştırdı.

İlçenin muhtelif yerlerinde denetim yapan ekipler, kask takmayan, ehliyetsiz motosiklet sürücülerine ceza yazdı. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser yardımcısı İsmail Çakır, 15 yaşından küçük çocukların, ekobis kullanmasının yasak olduğunu, ekobis sürücülerinin de kask takma mecburiyetleri olduğunu söyledi.

İlçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini belirten Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ise abartı egzoz takarak halkın huzurunu kaçıran araç sürücülerine sadece trafik ekiplerinin değil, diğer tüm birimlerle birlikte uygulama yapıldığını söyledi. Bir yılda ses ve gürültüden 2 bin 110 araca ceza yazıldığını dile getiren Doğan, aşırı ses ve gürültü çıkaran araçlara yönelik, etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini sözlerine ekledi. - MANİSA

Manisa'da abartı egzoza geçit yok
Manisa'da abartı egzoza geçit yok
Manisa'da abartı egzoza geçit yok
Manisa'da abartı egzoza geçit yok
Manisa'da abartı egzoza geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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