Manisa'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Irlamaz Mahallesi'nde devriye görevini yürüten JASAT ekipleri, hakkında kasten öldürme suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan 62 yaşındaki A.O'yu yakaladı.
Gözaltına alınan A.O, cezaevine gönderildi.
AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri
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