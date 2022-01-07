Manisa'da 312 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da 312 litre kaçak içki ele geçirildi

Manisa'da 312 litre kaçak içki ele geçirildi
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde kaçak rakı ve şarap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde kaçak rakı ve şarap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Durasıllı Mahallesi'nde yaşayan B.K'nin (64) evinde kaçak alkol ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 252 litre kaçak rakı ve 60 litre şarap ile damıtma düzeneği ele geçirildi.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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