Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem Sabah saat 08.40'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sabah saat 08.40'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın yayınladığı verilerine göre deprem, 3.8 büyüklüğünde ve 7.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kırkağaç'ı yanı sıra ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe sebep oldu. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA