24.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:21

Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmen unvanının verilişinin 91'inci yıl dönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü, Manisa'da çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla kutlama programı başladı. Törene; Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, 1'inci Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici katıldı. İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Öğretmenlerin ve okul müdürlerinin birbirlerinin günlerini tebrik etmesi sonrası program sona erdi.

Kaynak: DHA