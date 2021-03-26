Manisa'da 230 engelliye akülü tekerlekli sandalye desteği

Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Şeker'e akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Şeker'e akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar 230 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunduğu açıklandı.

Temel belediyecilik hizmetleriyle kente değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerle gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Şeker'e akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla desteklerinin devam edeceğini belirten Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Daha önce olduğu gibi pandemi sürecinde de Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bu anlamda, bugüne kadar engelli bireylerimize 230 adet akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza desteğimiz devam edecektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı