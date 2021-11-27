1 kişiyi bıçakladığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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1 kişiyi bıçakladığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki bir çiftlikte çalışan Afganistan uyrukluyu bıçakla yaraladığı öne sürülen Afganistan uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki bir çiftlikte çalışan Afganistan uyrukluyu bıçakla yaraladığı öne sürülen Afganistan uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre 25 Kasım'da Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte Afganistan uyruklu N.A, bıçakla yaralandı. Çiftlik sahibinin haber vermesiyle N.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

N.A'nın alınan ifadesinde kar maskesi takmış, aralarında husumet bulunan kişilerce bıçaklandığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Afgan uyruklu N.S. (19), H.H. (19), Y.K. (21) tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest kaldı.

Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan ve tedavisi süren N.A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

1 kişiyi bıçakladığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

1 kişiyi bıçakladığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

1 kişiyi bıçakladığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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