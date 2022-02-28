Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Serkan Özdemir - Güncel
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Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda bidonlar içerisinde kaçak olarak üretilen 1,5 ton şarap ele geçirildi.

AKHİSAR, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda bidonlar içerisinde kaçak olarak üretilen 1,5 ton şarap ele geçirildi. Sahte içki ürettiği belirlenen M.A.K.'nin (46) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Süleymanlı Mahallesi'nde yaşayan M.A.K.'nin bir süre önce kiraladığı evde, sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) de desteğiyle, M.A.K.'nin evine, dün operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, bidonlar içerisinde 1,5 ton sahte şarap ele geçirildi. Şüpheli M.A.K. ise evde bulunamadı. İçkiye el konulurken, jandarma, M.A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Manisa'da 1,5 ton sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

Jandarma, Akhisar, Güncel, Haberler

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