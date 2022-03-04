Manisa Büyükşehir ve AFAD'tan Deprem Haftası Programı

MANİSA (Bültenler) - 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, Manisa'da çeşitli programlar düzenlendi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından da, öğrencilere yönelik olarak bir eğitim programı düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen programın konuşmacılığını Arama ve Kurtarma Teknisyeni Murat Senger yaptı. Programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Hasan Torun ve Turizm Şube Müdürü Seyrani Kandemir de takip etti. Düzenlenen eğitim programında, deprem gerçeğinin her zaman akılların bir ucunda olması gerektiğine dikkat çekilerek, yaşanabilecek herhangi bir afet sonrasında yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmanın önemine değinildi.

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