Manisa Büyükşehir personelin güvenliği için toplandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal'ın başkanlık ettiği toplantıya Sağlık İşleri Daire Başkanı Erhan İnce, BESOT Genel Müdürü Mustafa Yur, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, ilgili şube müdürleri, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile sendika temsilcileri katıldı.

Personelin güvenli bir ortamda çalışmasının sağlanması için gerekli tedbirler ve önleyici faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "İş güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz ile aktif olarak yaptığımız saha ziyaretlerinde tespit ettiğimiz tehlike ve riskleri öncelikle kaynağında yok etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte personelin sağlık taramalarının da yapılarak işyeri hekimlerimiz tarafından sağlık gözetimlerinin tamamlanması ile personelimizin sağlıklı bir şekilde çalışması öncelikli hedefimizdir" dedi. Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile belediyeye ait tüm birimlerde gerekli iyileştirme ve çalışmaların tüm hızıyla yapılmaya devam ettiğini söyledi.

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