Manisa Büyükşehir'de İSG eğitimleri devam ediyor

İş güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından verilen eğitimlerde, çalışma esnasında Büyükşehir Belediyesi personellerinin karşısına çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmaları amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, çalışma esnasında karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması amacıyla gerçekleştirdiği temel İSG eğitimleri ve Covid-19 bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen eğitimlerde İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından iş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmenin tanımı ve önemi, risklerden korunma ilkeleri ve uygulanma süreçleri hakkında bilgiler aktarıldı. İş sağlığı ve güvenliği noktasında etkin ve faydalı çalışmalar yürüterek, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iş kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Düzenlediğimiz eğitimler ile çalışanlar açısından iş güvenliği bilinci artırılmış olacaktır. Eğitimin her şeyin başında geldiği düşüncesinden hareketle, belediyemizde karşılaşabilecek kazaların önüne geçeceğiz. Çalışanların haklarının da gözetilmesi açısından yasal yönden yapılması gereken talimatlar da eğitimimiz içerisinde anlatılmakta. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, daha sağlıklı çalışma koşulları oluşturarak güvenli bir ortamda çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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