Manisa Büyükşehir'de 4 mevsim asfalt çalışması

Kış mevsiminde de asfalt çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların takdirini topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geride kalan asfalt sezonunda rekorları alt üst ederken, 2022 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı. Yol yapımında 4 mevsim dur durak bilmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında olmasına rağmen uygun hava sıcaklıklarını fırsat bilerek sıcak asfalt atımını hızlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Yapım Bakım Şube Müdürü Serdinç Bulut ve Güzelyurt Mahalle Muhtarı ile birlikte Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kış mevsiminde yapılan yol çalışması hakkında bilgiler verdi. Öztozlu, "Bildiğiniz gibi Birlik Caddesini prestij cadde kapsamında orta refüjünü, peyzaj ve kaldırımlarını, aydınlatmasını yapmıştık. 2'nci etap olarak da asfalt çalışmalarını yapıyoruz.Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 1350 kilometreye yakın yol çalışması yaptık, tabi çalışmalar bitmiş değil. Cengiz Ergün Başkanımızın talimatıyla 12 ay boyunca 4 mevsimde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Satih kaplama bitiyor, beton yol başlıyor, beton yol bitiyor, sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Burada da hummalı bir çalışmaya tanıklık ediyoruz" dedi. Öztozlu, Birlik Caddesi üzerinde asfalt öncesi yapılan yüzey çalışmalarında ortaya çıkan maddelerin sıfır atık kapsamında da değerlendirildiğini söyledi.

Yılbaşının ertesinde imzalanan ihale kapsamında asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirten Öztozlu, "Akgedik Mahallesi'nde TOKİ yerleşkesine hizmet veren Organize Sanayi Bölgesinden başlayıp İzmir-Menemen karayoluna bağlanan yaklaşık 4 buçuk kilometrelik yol ve şehir merkezinde yapacağımız yol çalışmaları var. Akhisar ilçemizde başlattığımız prestij caddeler tamamlandıktan sonra Hilaliye ve Şehit Pilot Cemal Ilgaz Caddelerinde kendi ekiplerimizle yapacağımız 8 kilometreye yakın bir asfalt çalışması olacak. Merkez ve ilçelerdeki çalışmalarımız Başkanımızın talimatları ile devam ediyor. Biz 365 gün 12 ay çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah kazasız belasız buradaki çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" diye konuştu.

Muhtar Tava'dan Teşekkür

Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, "Yine Büyükşehir Belediyemizin prestij caddelerinden birindeyiz. Burada yapılan yol, kaldırım ve aydınlatmalar için vatandaşlarımız nezdinde teşekkür ediyorum. Kış mevsiminde bile Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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