Manisa Büyükşehir Belediyesinden akademik odalara maske desteği
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Manisa Büyükşehir Belediyesinden akademik odalara maske desteği

Korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde maske desteğini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden akademik odalara maske desteği
22.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:12

Korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde maske desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası ziyaret edilerek maske desteğinde bulunuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı ülkemizde yürütülen topyekun mücadele kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız bir şekilde gerçekleştirilirken, il genelinde maske desteğine de devam ediliyor.

İMO'ya 500 maske desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ünsel Gökçe ile birlikte İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Başkanı Fethi Nazım Obuz'u ziyaret ederek 500 adet maskeyi teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde imkanlar dahilinde destek olmaya devam edileceğini söyledi. Oda Başkanı Fethi Nazım Obuz, "Biz bu süreçte maske talebi geliyordu, biz de dışardan temin etmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bu vermiş olduğunuz maskeleri ihtiyacı olan üyelerimize ulaştıracağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte çok doğru kararlar vererek hızlı davrandınız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odasına 250 maske desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Manisa Mimarlar Odası İl Temsilcisi Yasemin Gümüş'ü de maske desteklerini ulaştırmak üzere ziyarette bulundu.

Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, 250 adet maskeyi Oda Temsilcisi Yasemin Gümüş'e teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da ileten Aslay, korona virüsle mücadelede tedbirleri elden bırakmamak adına Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak daha fazla tedbirli davrandıklarını ve korona virüsle mücadele kapsamında her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti. Maskeleri teslim alan Oda Temsilcisi Yasemin Gümüş, maskeleri yerlerine ve ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştıracaklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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