Manisa Büyükşehir Belediyesi ALES için ter döktü
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ALES için ter döktü

Manisa Büyükşehir Belediyesi ALES için ter döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen ALES için adayların sınav yerlerine ulaşmalarında sorun yaşamaması amacıyla bir yandan kırmızı otobüslerle ulaşım hizmeti sağlarken, bir yandan da sınava saatinde yetişemeyecek durumdaki adayları da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince...

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen ALES için adayların sınav yerlerine ulaşmalarında sorun yaşamaması amacıyla bir yandan kırmızı otobüslerle ulaşım hizmeti sağlarken, bir yandan da sınava saatinde yetişemeyecek durumdaki adayları da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince sınav salonlarına ulaştırdı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Pazar günü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinin adayları etkilememesi için alarma geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Büyükşehir Belediyesine ait kırmızı otobüslerle ulaşım hizmeti sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sefer kontrollerini sağlarken, sınava saatinde yetişemeyecek durumdaki adaylar da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince sınav salonlarına ulaştırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda ALES süresince ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışma yaptıklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, herhangi bir sorun yaşanmadan bu sınavda da başarılı bir çalışma verdiklerini ifade etti. - MANİSA

Manisa Büyükşehir Belediyesi ALES için ter döktü
Manisa Büyükşehir Belediyesi ALES için ter döktü
Manisa Büyükşehir Belediyesi ALES için ter döktü
Manisa Büyükşehir Belediyesi ALES için ter döktü
Manisa Büyükşehir Belediyesi ALES için ter döktü
Manisa Büyükşehir Belediyesi ALES için ter döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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