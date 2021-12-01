Manisa BBSK'da Pota Altına Önemli Takviye

MANİSA (Bültenler) - Geride bıraktığımız iki sezonda Manisa Büyükşehir Belediye Spor forması giyen Tolga Kaan Birer, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve bugün Genel Menajerimiz Nihat Mala'nın da katıldığı imza töreniyle beraber kendisini yeniden yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Tolga Kaan Birer, takımımızın Basketbol Süper Ligi hedefine katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını söyledi ve düzenlenen törende şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle evim diyebileceğim Manisa BBSK'ye döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Manisa BBSK, bu sezona yüksek hedeflerle başladı ve bunu da Federasyon Kupası'nı kazanarak gösterdi. Ben de iki sezon boyunca formasını terlettiğim kulübüme Basketbol Süper Ligi yolunda elimden gelenin en iyisini yapıp katkıda bulunmak istiyorum. Umarım sezonun sonunda Manisa'yı hak ettiği yere Basketbol Süper Ligi'ne taşımış olacağız."

Tolga Kaan Birer'in imzasının ardından açıklamalarda bulunan Genel Menajerimiz Nihat Mala ise şu ifadeleri kullandı: "Murat Kozan'ın ayrılığının ardından takımımızda pivot bölgesinde bulunan ihtiyacı jenerasyonunun en iyi oyuncularından olan Tolga Kaan Birer'i kadromuza katarak gidermiş bulunuyoruz. Tolga, iki sezon boyunca takımımızda forma giyen, kulübümüze iyi hizmetler etmiş ve kulüp kültürümüzü en iyi bilen oyunculardan bir tanesi. Sezon başında verdiğimiz kısa ara sonrasında kendisini evine döndürmüş bulunuyoruz. Umuyorum hedeflediğimiz Basketbol Süper Ligi'ne kulübümüzün evlatlarından olan Tolga Kaan Birer ile birlikte ulaşacağız."

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