Manisa BBSK Basketbol takımı yeni yuvasına kavuştu

MANİSA (Bültenler) - Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan yaptığı açıklamada, Manisa BBSK Basketbol takımının maçlarını Tarık Almış Spor Salonu'nda oynayacağı müjdesini paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tadilatı yapılan Tarık Almış Spor Salonu maç oynamaya hazır hale getirildi. Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonrasında günün şartlarına uygun modern bir basketbol salonu Manisa sporuna kazandırıldı. Manisa BBSK'nın yeni yuvası 12 Şubat'ta saat 15.45'te oynanacak Final spor maçıyla kapılarını açacak. A takımın yanı sıra altyapı takımları da hem antrenmanlarını hem de maçlarını Tarık Almış Spor Salonu'nda yapacak.

"Manisa'ya modern bir basketbol salonu kazandırıldı"

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Manisa'yı tam anlamıyla spor şehri yapma noktasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Manisa'ya modern bir basketbol salonu daha kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Tarık Almış Spor Salonu, 12 Şubat Cumartesi günü kapılarını açacak. Biz, tüm hemşehrilerimizi Finalspor ile oynayacağımız maça davet ediyoruz. Şehrin merkezindeki yeni salonumuzda taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Başta Başkanı Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bültenler - Güncel