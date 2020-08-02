Manisa Ahmetli'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor (6) ARAZÖZ KAZASINDA YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDUManisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken Akçapınar ve Hacıköseli mahalleleri arasında devrilen Gördes Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözde yaralanan 3 orman işçisinin Mehmet Kahraman (37), Ahmet Günay (28) ve...

ARAZÖZ KAZASINDA YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki orman yangınına müdahaleye giderken Akçapınar ve Hacıköseli mahalleleri arasında devrilen Gördes Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözde yaralanan 3 orman işçisinin Mehmet Kahraman (37), Ahmet Günay (28) ve Fatih Yenikaya (36) olduğu bildirildi. Yaralanan 3 orman işçisi Turgutlu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: DHA