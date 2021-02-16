Manisa AFAD, basın mensuplarına afet eğitimi verdi

Manisa İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kentteki basın mensuplarına afet eğitimi verildi.

AFAD Manisa İl Binası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, afet ve acil durumlarda dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Karakaya, afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, gönüllüler ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerinin hızlı ilerlediğini söyledi.

Bilgilendirmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karakaya, Manisa'da 4 bine yakın "AFAD Gönüllüsü" bulunduğuna işaret ederek, "Afetlere karşı bilinçli olmak çok önemli. Yapısal unsurlar kadar tedbirli olmak da önemli. Evimizde, iş yerimizde depreme karşı önlemlerimizi almamız lazım. Bu eğitimlerle bilinçli hale gelinmesi için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır