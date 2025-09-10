KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirdikleri ilk "+18" konseptli konser sonrası dans gösterileri ve kostümleri sebebiyle resen soruşturma açılan Manifest üyeleri, dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak adli kontrol talebiyle hakim karşısına sevk edildi. Peki, Manifest gözaltına mı alındı?

MANİFEST GÖZALTINA MI ALINDI?

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan Manifest grubunun üyeleri, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza yükümlülüğüyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GRUPTAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından Manifest, resmi Instagram hesaplarından bir duyuru paylaşarak kamuoyuna seslendi.

"Değerli Kamuoyu, 6 Eylül'de İstanbul'da verdiğimiz 18 yaş sınırı bulunan konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifadelerimizi verdik ve şu an özgürüz. Sahnedeki performansımızın sorumluluğunu üstleniyoruz; ancak kimseyi rahatsız etme ya da hassasiyetleri yok sayma niyetimiz olmadığını özellikle belirtmek isteriz. Dans ve müziğin birleştirici gücüne inanan bir grup olarak, bu süreçten en çok biz üzüldük. Yalnızca sevdiği işi yapan, sahneyi özgür alanı olarak gören ve ortaya koyduğu performansla çıtayı yükseltmeye çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz, ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Sürecin hassasiyeti nedeniyle başka bir açıklama yapmayacağız. Destek veren herkese teşekkür ediyor, konserlerimizde yeniden buluşmayı diliyoruz. Sevgiler, Manifest."