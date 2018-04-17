Mangal Kömürünün Karasından Ekmek Parası Kazanıyorlar

Seydişehir ilçesine Mardin'den gelen aileler, meşe ağacı ormanından topladıkları odunları mangal kömürü haline getirerek geçimlerini sağlıyor.

Seydişehir'in Bostandere Mahallesi'ndeki Kestel ve Menevşe dağı Karagöz gediğinde meşe ağacı ormanında her yıl tonlarca mangal kömürü üretiliyor.

Mardin'den gelip bölgeye yerleşen ailelerin geçim kaynağı oluyor.

Her yıl nisan ayında meşe ağacından mangal kömürü üreten aileler, kasım ayına kadar ormanda çalışıyorlar.

Yapımı uzun ve bir o kadar da zahmetli olan mangal kömürü için saman ve toprakla örtülü torluk adı verilen ocakta, meşe ağacını kömür haline getiren ailelerin ürettikleri mangal kömürünü, Türkiye'nin birçok yerine kilosunu 2 liradan satıyorlar.

Mardin'den gelen işçi Kahraman Dost, AA muhabirine yaptığı açıklamada eş ve çocuklarıyla 50 kişi çalıştıklarını belirterek, ekmeklerini bu işten kazandıklarını söyledi.

Mangal kömürü üretmenin ustalık gerektiren bir iş olduğunu söyleyen Orhan Vural ise, "Biz çekirdekten yetiştiğimiz için bu işin içindeyiz. Burada 10 yıldır çalışıyorum. Ateşin, tozun, toprağın içinde rızkımızı böyle kazanıyoruz." şeklinde konuştu.

Yılda 300 ton mangal kömürü üretimi yapıldığını belirten Turan Yavuz da, "Kömür üretmek uzun ve zor bir iş. Devlet tarafından desteklenirse yılda 1 milyon ton üretiriz. Antalya ve Mersin illeri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Talep çok." diye konuştu.