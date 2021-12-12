Manga, Karabük'te konser verdi - Haberler
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Manga, Karabük'te konser verdi

Manga, Karabük'te konser verdi
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Manga grubu, Karabük'te hayranlarıyla buluştu.

KARABÜK (AA) - Manga grubu, Karabük'te hayranlarıyla buluştu.

Merkez Kapalı Spor Salonu'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, sevilen şarkılarını seslendirdi, hayranları da şarkılara eşlik ederek cep telefonlarıyla kayıt aldı.

Grubun vokalinde Ferman Akgül, telli elektro gitarda Yağmur Sarıgül, bas gitarda Cem Bahtiyar, bateride Özgür Can Öney yer aldı.

Manga, Karabük'te konser verdi

Manga, Karabük'te konser verdi

Manga, Karabük'te konser verdi

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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