Manga Grubu'ndan İstanbul Havalimanı'nda sürpriz konser
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Manga Grubu'ndan İstanbul Havalimanı'nda sürpriz konser

Manga Grubu'ndan İstanbul Havalimanı'nda sürpriz konser
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu Manga, İstanbul Havalimanı'nda sevenlerine sürpriz bir konser verdi.

Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu Manga, İstanbul Havalimanı'nda sevenlerine sürpriz bir konser verdi.

Türk Rock müziğinin önemli gruplarından Manga, İstanbul Havalimanı'nda sürpriz bir konser etkinliğine imza attı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ev sahipliğinde Dış Hatlar Giden Yolcu katı arındırılmış alanda gerçekleştirilen Manga'nın akustik konserine, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Seyahat etmek için havalimanına geldiklerinde karşılarında ünlü müzik grubunu gören yolcular kısa süreli şaşkınlığın ardından, etrafta toplanarak cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Grup, performanslarında Veyasin ile birlikte ortak yayınladıkları yeni şarkıları Kırıla Kırıla'yı da seslendirdi. İzleyicilerin alkışlarıyla son bulan etkinlikte grup üyelerin sempatik halleri yüzleri gülümsetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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