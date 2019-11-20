20.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:27

Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivalinin maskotları Mandi ve Mandila, İzmir sokaklarında vatandaşları festivale davet etti.



Menderes Belediyesi tarafından 23 Kasım Cumartesi günü Gümüldür Eski Köy Merkezinde düzenlenecek Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali için festivalin maskotları Mandi ve Mandila İzmir sokaklarında vatandaşlarla buluştu. Sevimli çift, Gümüldür satsuma mandalinasının tanıtımına yönelik gerçekleşecek festivale İzmirlileri davet etti.



Mandalina ikram ettiler



İzmir'in en işlek caddelerinde kurulan özel stantta vatandaşlarla bir araya gelen Mandi ve Mandila, festivalle ilgili hazırlanan ürünleri de vatandaşlara hediye etti. Gümüldür satsuma mandalinasının da ikram edildiği stantta vatandaşlar, maskotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, festivalin coşkuyla gerçekleşeceğini belirterek, "Mandalinanın cenneti Gümüldür'de, 23 Kasım Cumartesi günü festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimizin maskotları Mandi ve Mandila tanıtım için İzmir sokaklarında İzmirlilerle buluşmalarını sürdürüyor. Mandi'den sonra Mandila da İzmirliler tarafından çok sevildi. Sevimli çiftimiz festival gününe kadar İzmir sokaklarında olacak. Festival günü de çeşitli sürprizlerle Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'ne renk katacaklar. Tüm vatandaşlarımızı cumartesi günü festivalimize bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA