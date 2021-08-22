Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan'a teşekkür
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Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan'a teşekkür

Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan'a teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan çiftçiler, mahalleye kurulan Mandam markasıyla Manda Sütü İşleme tesisi sayesinde ürünlerinin daha da değerlendiğini belirterek, üretimde artış sağlandığını söylediler.

Hacılar Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan çiftçiler, mahalleye kurulan Mandam markasıyla Manda Sütü İşleme tesisi sayesinde ürünlerinin daha da değerlendiğini belirterek, üretimde artış sağlandığını söylediler. Üreticiler, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'a teşekkür ederek, tesis sayesinde ürünlerinin daha çok vatandaşa ulaştığını belirttiler.

Hacılar Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallesi'nde ikamet eden çiftçiler, Hacılar Belediyesi ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan Manda sütü işletme tesisi sayesinde daha çok manda yoğurdu ve kaymağı elde ettiklerini belirttiler.

Çiftçiler, ilçede besledikleri ve inek sütüne göre yüzde 100 daha yağlı ürün elde edilen mandalardan aldıkları sütle üretilen yoğurt, kaymak ve peynirin tesis sayesinde tüm Kayseri halkına ulaştıklarını kaydettiler. Karpuzsekisi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Emrullah Elcümen, mandaların günlük bakımı ve yayılımı hakkında bilgiler vererek şöyle konuştu:

"Mahallemiz içerisinde bulunan mera içerisindeki sulak alanlarda suya girip hayvanlar serinleme imkanı buluyor. Hayvanlar sabah erkenden meraya gidip akşam olunca meradan dönüp ahırlarına gelmektedir. Bizler mandalara fazla müdahalede bulunmuyoruz. Ahırlara girdikten sonra sağım yapıyoruz."

Hacılar Belediyesi, İl Tarım Müdürlüğü ve Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile açılan Hürmetçi Manda Sütü İşleme Tesisi ile birlikte daha fazla ürün üretmeye başlayan çiftçiler, Başkan Bilal Özdoğan'a kendilerine bu imkanı sağladıkları için teşekkür ettiler.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yöresel lezzet olan manda yoğurdunun, 'Mandam' markası ile markalaştığını belirtti. Tesisle birlikte bölgedeki manda yetiştiricilerinin artık daha fazla üretim yaptıklarını da belirten Özdoğan, tesisin tamamen hijyenik ortamda olduğunu söyledi. Özdoğan, "Devletimiz de projeye destek verdi. Manda Yetiştiricileri Birliği de tesisin işletme işini üstlendi. Ortaya güzel bir işletme çıktı" dedi. - KAYSERİ

Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan'a teşekkür
Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan'a teşekkür
Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan'a teşekkür
Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan'a teşekkür
Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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