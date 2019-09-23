Manchester havalimanı'na giden tren yolunda bomba şüphesi

23.09.2019 15:23

İngiltere 'nin Manchester şehrinde havalimanına giden tren yolları, şüpheli bir paket nedeniyle polis tarafından kapatıldı.

Polis tarafından yayınlanan ilk açıklamada, Manchester Havalimanı'na giden yolcuların kullandığı tren istasyonunda şüpheli bir paket bulunduğu; bomba imha ekiplerinin olay yerine hareket ettiği bildirildi.

Polis yetkilileri yaptıkları ikinci açıklama ile, paketin kontrollü şekilde patlatıldığını ve güvenlik açısından bir olumsuzluk olmadığını; istasyonun yeniden aktif edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA