Manavgat'taki yangınları çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi
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Manavgat'taki yangınları çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Türkiye'nin pek çok bölgesinde devam eden orman yangınlarını kontrol etme çalışmaları devam ederken, Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere çevredekiler tarafından linç girişiminde bulunuldu. Jandarma ekipleri öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirebildi.

Ülkemizin pek çok şehir ve ilçesinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya ve Muğla'da turistik bölgeleri etkileyen ve yerleşim yerlerini tehlikeye sokan yangınların çıkış sebebiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi ancak sosyal medyada bir takım iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

YANGINI ÇIKARDIKLARI İDDİA EDİLEN KİŞİLERE LİNÇ GİRİŞİMİ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını çıkardıkları iddia edilen bir grup kişi jandarma tarafından yakalanırken, çevredekilerin linç girişimi kameralara saniye saniye kaydedildi.

JANDARMA KALABALIĞI SAKİNLEŞTİRMEKTE ZORLANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde jandarmanın öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirebildiği görülüyor.

Manavgat'taki yangınları çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Devletin tüm imkanları Antalya'mız için, Manavgat'ımız için seferber edilmiş durumda.
Emre İliksiz
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