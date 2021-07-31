Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi
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Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Türkiye'yi yasa boğan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın sırasında çiftliğinin yandığını söyleyen Tuğba Özay, yayınladığı videoda felç geçirdiğini söyledi. Özay'ın bugün İstanbul'daki bir açılışa katılması ise dikkat çekti.

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay, geçtiğimiz gün Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangında çiftliğinin zarar gördüğünü belirterek, bir video yayınlamış ve videoda, yaşanan durum nedeniyle felç geçirdiğini aktarmıştı.

"BEN FELÇ GEÇİRDİM ARKADAŞLAR"

Özay, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz evimiz her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum" ifadelerini kullandı. Özay'ın videosu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, mankene yönelik destek mesajları geldi.

İSTANBUL'DA AÇILIŞTA GÖRÜNTÜLENDİ

Özay, daha sonra çiftliğinin son halinin Instagram hesabından paylaştı. Başta Antalya Manavgat olmak üzere diğer illerimiz yangın nedeniyle yaralarını sarmaya devam ederken, Özay'ın İstanbul'da bir açılışa katılması gözlerden kaçmadı.

Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi
Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız
Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Manavgat'taki yangından sonra felç geçiren Tuğba Özay, İstanbul'da açılışta görüntülendi - Haberler Magazin
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