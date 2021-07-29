Manavgat'taki yangın felaketini sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
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Manavgat'taki yangın felaketini sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın 20 saat sonra bu sabah itibarıyla kontrol altına alındı. Boşaltılan yerleşim yerlerinden olan Kalemler Mahallesi yangın ile küle dönerken, mahalleden yayın yapan TRT Muhabiri köyün haline anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı; evler ve ahırlar yandı.

Manavgat'taki yangın felaketini sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı

KALEMLER MAHALLESİ FELAKETİ DERİNDEN YAŞADI

20 saat sonra kontrol altına alınan yangında çok sayıda mahalle küle dönerken, bu mahallelerden biri de Kalemler'di. Yangından en çok etkilenen Kalemler Mahallesi Azizler mevkisinde yaşayan vatandaşlar görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Kalemler Mahallesi'nde yangında, çok sayıda ev zarar gördü ve hayvanlar telef oldu.

Manavgat'taki yangın felaketini sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı

CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI

Mahallede yaşanan felakete dair yayın yapan TRT muhabiri küle dönen evleri, telef olan hayvanları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Manavgat'taki yangın felaketini sunan TRT muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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