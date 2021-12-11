Manavgat'taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü

Manavgat'taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden İngiliz Anthony Brian (76) hayatını kaybetti, Mehmet Ali Kır yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden İngiliz Anthony Brian (76) hayatını kaybetti, Mehmet Ali Kır yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında D-400 Karayolu Çavuşköy Mahallesi kontrolsüz kavşağında meydana geldi. Alanya istikametine giden Mehmet Ali Kır yönetimindeki 42 B 5978 plakalı otomobil, aynı istikamette Çavuşköy Mahallesi yoluna dönen İngiliz vatandaşı Anthony Brian'ın kullandığı 07 MA 511 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan Brian'ın kullandığı otomobil, direği betonu ile birlikte sökerek devirdi.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine jandarma, trafik polisi, 112 ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobile sıkışan Anthony Brian itfaiye görevlileri tarafından çıkarılırken, sağlık görevlileri Brian'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Kır ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza sonrasında otomobillerin parçaları yola savruldu.


Manavgat'taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü

Manavgat'taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü

Manavgat'taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü

Manavgat'taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü

Manavgat'taki trafik kazasında İngiliz sürücü öldü

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

 ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

 KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title