Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
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Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel

KIZILAY'DAN 5 BİN KİŞİLİK YEMEK?Manavgat'ta dün saat 12.00 sıralarında çıkan, kırsal kesimde birçok mahalleyi etkileyip, yüzlerce insanın evsiz kalmasına neden olan yangınların ardından Türk Kızılay tarafından ilçede sıcak yemek dağıtımına başlandı.

KIZILAY'DAN 5 BİN KİŞİLİK YEMEK

?Manavgat'ta dün saat 12.00 sıralarında çıkan, kırsal kesimde birçok mahalleyi etkileyip, yüzlerce insanın evsiz kalmasına neden olan yangınların ardından Türk Kızılay tarafından ilçede sıcak yemek dağıtımına başlandı. Çeşitli bölgelerde kurulan dağıtım noktalarıyla birlikte ilçede bir de mobil aşevi faaliyete geçirildi.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, yangın haberinin duyulmasının ardından önce Manavgat ve Antalya şubelerinin harekete geçtiğini, yangının büyümesi ve birçok mahallede evlerin boşaltılmasının ardından çevre il ve ilçelerden de destek ve gönüllü ekiplerin ilçeye yönlendirildiğini söyledi. Dün ilk etapta hem vatandaşlara hem de yangın söndürme çalışmalarına katılan personele ikramlık dağıttıklarını söyleyen İbrahim Altan, daha sonra sıcak yemek dağıtımına başladıklarını aktardı. Manavgat'ta aralarında Oymapınar'ın da olduğu değişik noktalarda mağdur vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını belirten Altan, "Burada bir mobil aşevimiz faaliyette. Ayrıca bir öğrenci yurdunun mutfağını kullanacağız. 5 bin kişilik sıcak yemek dağıtacağız. Tabii bölgede bulunan oteller de yemek konusunda yardımcı oluyorlar. Mağdur vatandaşlarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.EVLER, ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ, HAYVANLAR ÖLDÜDün gece Kepezbeleni'nde başlayan yangının sıçradığı Oymapınar Mahallesi'nde birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti. Bazı evlerde balkonlardaki çamaşırların asılı olduğu görüldü. Yollarda bazı küçükbaş hayvanların öldüğü tespit edildi. Bazı evlerde ise yangının hala devam ettiği görüldü. Mahallede otomobiller ve hidroelektrik santralinde bulunan bir itfaiye aracı yanarak metal yığını haline geldi.ALANYA'DAKİ YANGINA SORUŞTURMA 

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Celal Tekin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "29/07/2021 tarihinde Alanya ilçemizde çıkan orman yangını ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (25)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça

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