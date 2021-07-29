Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (17)
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Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (17)

Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (17)
Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır - Haberler | Güncel

HAYVANLAR İÇİN ACİL TIBBİ YARDIM VE MÜDAHALE EKİBİAntalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Murat Karabayoğlu, Manavgat'ta çıkan orman yangınında zarar gören sahipli-sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik acil tıbbi yardım ve müdahale ekipleri oluşturulduğunu açıkladı.

HAYVANLAR İÇİN ACİL TIBBİ YARDIM VE MÜDAHALE EKİBİ

Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Murat Karabayoğlu, Manavgat'ta çıkan orman yangınında zarar gören sahipli-sahipsiz ve yaban hayvanlarına yönelik acil tıbbi yardım ve müdahale ekipleri oluşturulduğunu açıkladı. Karabayoğlu, "İlgililerin ilk yardım ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan sahipli, sahipsiz ve yaban hayvanlarının tedavisi için Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı üyesi meslektaşlarımızla 05365417869 veya 05424519050 nolu WhatsApp hatları üzerinden iletişime geçmeleri gerekmektedir. Yangına cansiparane müdahale eden yangın söndürme ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz. Yangınların daha fazla can ve mal kaybı olmadan en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyor, zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

VETERİNERLER YARDIMA KOŞUYORManavgat'taki yangınların kısa sürede kontrol altına alınmasını dilediklerini söyleyen Karabayoğlu, "Felaketin orman canlılarıyla sahipli sahipsiz tüm canlılar üzerindeki acı boyutu nedeniyle üzüntümüzü paylaşıyoruz. Oda olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, kurduğumuz acil müdahale ekipleriyle yardımlarına koşuyoruz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Erol AKKIR/ANTALYA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Akkır

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