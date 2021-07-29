Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 3 ölü (14)

SARILAR'DA YANGIN YERLEŞİM ALANINA GİRDİAntalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının 2'nci gününde Dikmen, Bucakşeyhler ve Sarılar bölgelerindeki ormanlık alanlar, ciddi ölçüde yanarken, bu mahallelerdeki ev ile sera ve tarım alanları etkilendi.

SARILAR'DA YANGIN YERLEŞİM ALANINA GİRDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının 2'nci gününde Dikmen, Bucakşeyhler ve Sarılar bölgelerindeki ormanlık alanlar, ciddi ölçüde yanarken, bu mahallelerdeki ev ile sera ve tarım alanları etkilendi. Sarılar'da mahalleli, ellerinde hortum, kova, kürek ile yangını söndürmeye, ev ve bahçelerine sıçramasını önlemeye çalışırken, büyük yangın nedeniyle bölge, tamamen dumanla kaplandı. Bölgede Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin normalde sinek ilaçlama çalışmalarında kullanılan vektör mücadele araçları da ilaç tanklarına su doldurularak, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında kullanılıyor.

Sarılar'da bir kısmı ağaçlık ve kereste atıklarının bulunduğu alandaki yangına Alanya Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale etti. Motosikletli genç de yoğun dumandan etkilenmemek için başına taktığı kaskla gelerek, hortum çekmeleri için ekiplere yardımcı oldu. Bölgede giderek büyüyen ve yerleşim alanlarına ulaşan yangın, Manavgat ilçe merkezine doğru ilerliyor.

Bölgede söndürme çalışmalarına destek olan Hakan Canbaş (21) ise "2-3 saattir buradayız; dün saat 14.00'ten bu yana yanıyor, söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiye gelmiyor. 3 itfaiye buradan döndü. İçeride yanan bir ev vardı; birisi var mı, diye ona baktık. Kimse kalmamış evde. Ağaçlar tekrar yanmaya başladı, söndürülmezse tekrar yayılacak. Tek hissettiğim sorumsuzluk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar