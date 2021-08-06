Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
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Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)

Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

YANAN ALANLAR SİMSİYAH KÜLLE KAPLANDI Manavgat'ta 10'uncu günde orman yangını devam ediyor.

YANAN ALANLAR SİMSİYAH KÜLLE KAPLANDI 

Manavgat'ta 10'uncu günde orman yangını devam ediyor. Ekiplerin sahada zorlu mücadele ile söndürüp soğuttuğu alanlar ise geride yaşam belirtisi olmayan simsiyah bir görüntü bıraktı. Yanan ağaçların gövdeleri kömüre dönerken, zemin de simsiyah külle kaplandı. Havadan görüntülenen bu alanların çok geniş alana yayıldığı dikkati çekerken yangından daha az zarar gören yerlerin ise sarı renge büründüğü gözlendi. Yetkililer, yangında küle dönen orman alanı miktarının 100 bin hektarın üzerinde olduğunu belirtti.

BAYGINLIK GEÇİREN KADINA İLK MÜDAHALE DOKTOR VEKİLDENManavgat'ta yangının etkilediği mahallelerden biri olan Karaöz Mahallesi'nde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi, göz doktoru olan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal yaptı. Günlerdir yangının tehdit ettiği mahalledeki evinde bir anda fenalaşan ve yeri yığılan yaşlı kadının yakınları çevreden yardım istedi. Bu sırada yangınla müdahale çalışmalarının koordinasyonu ve hasar tespit çalışmaları için mahallede bulunan AK Parti'nin doktor milletvekili Tuba Vural Çokal durumdan haberdar oldu ve hızla eve giderek kadına müdahale etti. İlk müdahaleyi yapan Çokal, bir yandan da sağlık ekiplerini arayarak, hastanın durumu hakkında bilgi verdi. Çokal'ın müdahalesinin ardınan kendine gelen yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.YANGINDA ÖLEN ALMAN KADININ KARDEŞİNDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

28 Temmuz'da orman yangınının başladığı Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'nde kayıp olarak aranırken 4 gün sonra evin bahçesindeki zeytinlikte cenazeleri bulunan Fahri Yiğitokur (60) ile Alman asıllı eşi Andrea Yiğitokur'un (58) cenazeleri için, Alman kadının kardeşi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Kardeşi cesedin Andrea Yiğitokur'a ait olup olmadığının tespiti için DNA örneği verdi. DNA sonuçlarının ardından, çiftin Manavgat'ta defnedileceği belirtildi.

İbrahim LALELİ- Mithat ABAKAN- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,


Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)
Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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