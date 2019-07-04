Manavgat'ta zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

HASTALAR VE HASTANE PERSONELİNE MASKE DAĞITILDI

Manavgat'ın Sağırin Mahallesi'nde boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileriyle hastaneye götürülen 4 kişiden Mustafa Öz ile Recep Durdu, Serik Devlet Hastanesi acil servisinde görevliler tarafından KBRN ünitesinde dezenfekte işleminden geçirildikten sonra izolasyon odasına alındı. Mustafa Öz ve Recep Durdu'nun tedavileri sürerken, zehirlenme belirtilerinin neden kaynaklandığı araştırılıyor.

Diğer yandan Serik Devlet Hastanesi acil servisinde hasta ve hasta yakınlarıyla görevli personele maske dağıtıldı ve bulaşma riski dolayısıyla maske takmaları tavsiye edildi.

Kaynak: DHA