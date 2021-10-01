Manavgat'ta yanan ahır, ağıl ve kümeslerin inşa çalışması devam ediyor

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi, yangın felaketi sonrasında yanan ahır, ağıl ve kümeslerin yeniden inşa çalışmalarını dernekler ve hayırseverler vasıtası ile sürdürüyor. Manavgat Belediyesi ekipleri ve gönüllüler yangında büyük hasar gören Saraçlı, Karaöz, Ulukapı, Karavca, Belenobası, Çeltikçi ve Demirciler Mahallesi'nde toplam 95 ahır inşa etti.

Başkan Şükrü Sözen, yangınzede hayvan üreticisi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm çalışmaları sırasıyla hayata geçirdiklerini ifade etti. Sözen, "Yangın felaketi sonrasında böylesine anlamlı bir çalışmayı hayırsever ve gönüllüler ile birlikte koordineli bir şekilde gerçekleştirmeye başladık. Hayvanlarımızın yeni yaşam alanlarını oluşturarak hem canlarımıza hem de vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz" dedi. - ANTALYA