Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı yaralandı.

24.09.2019 11:41
Manavgat'ta trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı yaralandı.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Ergün Yalçın'ın kullandığı 07 LPZ 93 plakalı ticari araç, Doğu Garajı istikametinden gelip Alparslan Türkeş Bulvarına dönmekte olan Şaban Arslan'ın kullandığı 07 YJM 061 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkan 07 YJM 061 plakalı otomobil sürücüsü Şaban Arslan ve otomobilde bulunan kızı Sude Naz Arslan yaralandı.


Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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