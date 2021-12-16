Manavgat'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler
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Manavgat'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Manavgat'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilen bir kişi, yaşamını yitirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilen bir kişi, yaşamını yitirdi. Bu gelişmeyle birlikte ilçede son 1 ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Manavgat'ta 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasındaki 1 aylık süreçte değişik mahallelerde ikamet eden 8 kişi, ev yapımı alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.H.K., G.Ö. ve M.Y. isimli 3 kişi yaşamını yitirirken, E.Ö., E.T., H.S. ve A.Ç.'nin entübe edildiği, 1 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi. İş yerinde sahte içki sattığı belirlenen M.O. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. M.O.'nun alkol ve yaptığı içkinin aromasıyla kitlerini İstanbul'dan bir firmadan kargo aracılığıyla getirttiği belirlendi. Kargo firmasına giden güvenlik güçleri, M.O. adına gelen pakette 15 litre alkol, aroma ve kit ele geçirdi. İçkilerin yapıldığı alkolün İstanbul'dan alındığı firmayı ve yerini belirleyen güvenlik güçleri, firma yetkililerinden H.A.'yı havalimanında yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakaladı. H.A., adli işlemler için Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Diğer yandan ev yapımı alkolden zehirlenip hastanede entübe edilenlerden A.Ç.'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte ilçede son 1 ayda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. - ANTALYA

Manavgat'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

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