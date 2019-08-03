Manavgat'ta kaybolan Filistinli çocuk bulundu
Manavgat ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Filistinli Salma Abu Hamad, bulundu.
Manavgat ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Filistinli Salma Abu Hamad, bulundu.
Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Side Mahallesi'ndeki sahil yolunda bir kız çocuğunun kaybolduğunu fark etti.
Çocuğun Filistinli 6 yaşındaki Salma Abu Hamad olduğunu belirleyen ekipler, çocuk ailesine teslim edildi.
Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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