Manavgat'ta kaybolan Filistinli çocuk bulundu

Manavgat ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Filistinli Salma Abu Hamad, bulundu.

Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Side Mahallesi'ndeki sahil yolunda bir kız çocuğunun kaybolduğunu fark etti.

Çocuğun Filistinli 6 yaşındaki Salma Abu Hamad olduğunu belirleyen ekipler, çocuk ailesine teslim edildi.

Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA