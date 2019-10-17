Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

17.10.2019 20:51

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Seher Yemez (19) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde dün gece meydana gelen kazada, Emre Şahin yönetimindeki 07 AAE 159 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden 07 JL 120 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan Emre Şahin'in kullandığı otomobil refüjdeki palmiyeye çarparak ormanlık alana savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Emre Şahin ile yanında bulunan Seher Yemez yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan Seher Yemez müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Polis tarafından gözaltına alınan diğer otomobil sürücüsü Ş.G. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA