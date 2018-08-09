Manavgat'ta Engellilere Özel Plaj

MANAVGAT Belediyesi tarafından Evrenseki Mahallesi'ndeki halk plajı, engellilerin denize girebileceği şekilde yeniden düzenlenerek

'Özgür Plaj' adıyla hizmete açıldı. anavgat Belediyesi engelli vatandaşların rahatlıkla denize girip, plaj hizmetlerinden faydalanması için Evrenseki Mahallesi'ndeki halk plajını yeniden düzenledi. Engelli vatandaşlar için engelli rampası, yüzen şezlonglar, tekerlekli sandalyeler, soyunma kabinleri ve duşlar yapılan plajın 'Özgür Plaj' adıyla hizmete açıldı.

KUTLAMA YAPTILAR

Özgür Plaj'ın hizmete başlaması nedeniyle engelli vatandaşlar Evrenseki Halk Plajı'nda buluşarak kutlama yaptı. Kutlamaya Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı. Engelli vatandaşlar, hiç sorun yaşamadan denize girmenin keyfini yaşadı. Başkan Sözen, bazı engelli vatandaşlara denize girmelerinde yardımcı oldu. Kendilerine ait bölümde rahatlıkla denize girip serinleyen engelli vatandaşlar, Başkan Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

Özel bireylerden Süleyman Demir, Manavgat Belediyesi yetkililerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür etti. Engelli Deniz Yılmaz da Gaziantep'ten bir sene önce Manavgat'a geldiğini belirterek, ilçe içerisinde çok rahat olduğunu anlattı. Deniz Yılmaz, "Denizi olan illerde engellilerin denize girememesi çok acı bir durum. Biz artık bu imkandan da yaralanabileceğiz. Platform çok rahat, ben bu kadar rahat olabileceğini beklemiyordum. Bunun için çok mutluyum" dedi.

'ENGELLERİ TEK TEK KALDIRIYORUZ'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise yaptığı açıklamada, "Kentimizde şu an hali hazırda bin 700 kayıtlı engelli vatandaşımız var. Ortopedik ve yürüme engelli vatandaşlarımızın fizik tedavilerinde, sırt ve bel kaslarının gelişiminde yüzmenin önemini biliyoruz. Bu konudaki eksikliğimizi gidererek, engelli vatandaşlarımızın yaz aylarında denize daha rahat ulaşmalarını sağlamak ve sağlık sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla engelli rampası hazırladık. Ayrıca Özgür Plaj'a yüzen şezlonglar, tekerlekli sandalyeler, soyunma kabinleri, duşlar da yerleştirdik. Özgür Plajı'mızın benzerini Boğaz ve Sorgun halk plajlarına da yapacağız" dedi. - Manavgatantalya