Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Sırtköy Mahallesi Kartallık Kulesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Poyrazın da etkisiyle büyüyen alevlere, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Arazinin sarp olması ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 1 hektara yakın kızılçam ormanı ve defne sahası zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Son dakika haberi... Amasya'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burcu Biricik Engin Akyürek
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 02:20:51. #1.11#

title