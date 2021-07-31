Manavgat'ta bir mahalledeki ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mahalledeki ormanlık alanda yangın başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mahalledeki ormanlık alanda yangın başladı.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ilçe halkına zor anlar yaşatıyor.

Hocalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Mahalle sakinlerine de evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Jandarma ekiplerince de mahallenin girişi şeritlerle kapatıldı.

Söndürme çalışmalarına kendi imkanlarıyla destek verenler, evlerin önüne su dolu bidon bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam