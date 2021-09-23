MANAVGAT'TA 7 CAMİ VE 7 LOJMAN YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - MANAVGAT Müftüsü Abdullah Eroğlu, ilçede yaşanan büyük yangın felaketinde 7 cami ve 7 cami lojmanının zarar gördüğünü söyledi.

28 Temmuz'da 4 noktada başlayan ve Manavgat'ta yaklaşık 75 bin hektar alanın zarar gördüğü büyük yangında 7 cami ve 7 cami lojmanının zarar gördüğünü anlatan Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu, Bu yangın felaketinden camilerimiz ve lojmanlarımız özellikle etkilendi. Kur'an kurslarımızdan yangından etkilenen herhangi biri olmadı. Ancak kısmen veya ağır hasarlı olmak üzere 7 camimiz ve 7 cami lojmanımız zarar gördü dedi.

2 caminin ağır hasarlı olduğu için yıkıldığını belirten Eroğlu, diğerlerinin ise tadilat yapılarak ibadet yapılabilir hale getirildiğini aktardı. Eroğlu, geçen günlerde Manavgat'ta afet bölgelerini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un zarar gören cami ve lojmanların bir an önce yapılması için talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Karaöz Mahallesi'nde yangından hasar gören cami ekipler tarafından yıkılırken, geriye bir tek minaresi kaldı. Buraya Selçuklu mimarisine uygun olarak yeniden bir cami yapılacağı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri