Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
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Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çolaklı turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bacasında dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında otelde bulunan yerli ve yabancı turistler tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Baca içerisindeki kurumun alev almasıyla çıktığı tespit edilen yangın nedeniyle otelde maddi hasar meydana geldi.


Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın
Son dakika: Manavgat'ta 5 yıldızlı otelde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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