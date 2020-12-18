Manavgat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

ANTALYA7nın Manavgat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Kumluca ilçesinde, saat 12.24'te Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6.94 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan ALAYBEYOĞLU