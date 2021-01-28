Manavgat Şelalesi'nin debisi yükseldi

ANTALYA'nın Manavgat Irmağı'nda su seviyesi yükselince dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği taraçalardan biri su altında kaldı.

Antalya'da önceki gece şiddetli rüzgarla birlikte başlayan yağmur ve yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışı, Manavgat Irmağı'nda su seviyesini yükseltti. Buna bağlı olarak Irmağın üzerinde bulunan dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nin debisi de artınca ziyaretçilerin fotoğraf çektirdiği taraçalardan biri su altında kaldı. Koronavirüs önlemleri, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle ziyaretçinin bulunmadığı şelaledeki iş yerlerinin sahipleri önlem alarak masa ve sandalyeleri topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA