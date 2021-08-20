Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı

Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle, yangının en çok zarar verdiği mahallelerden birisi olan Belenobası ve bölgeye yakın olan mahallelerde vatandaşlara aşure ikram etti.

Manavgat Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle, yangının en çok zarar verdiği mahallelerden birisi olan Belenobası ve bölgeye yakın olan mahallelerde vatandaşlara aşure ikram etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşureyi geçtiğimiz günlerde Belenobası, Hocalı, Saraçlı, ve Gebece mahallelerinde yangından etkilenen vatandaşlar için kurulan Sahra Mutfağı Aşevi'nde pişen yemekler ile birlikte dağıttı. Belediye ekipleri, 500 kişinin faydalandığı yemek ve aşureyi, tek kullanımlık kaplara koyarak vatandaşlara dağıttı. Geçmiş olsun dilekleriyle yemeklerini ve aşurelerini alan yangın zede vatandaşlar, Manavgat Belediyesi'nin ilk günden itibaren yanlarında olduklarını belirterek Başkan Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti.

Belenobası Mahallesi merkezine kurulan aşevi ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirten Sözen, tüm imkanlarını paylaşmaya devam edeceklerini belirti. Başkan Sözen, " Manavgat Belediyemiz, bu zorlu süreçte birlik, beraberlik ve paylaşım duygusunu güçlendirmeye devam ediyor. Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan aşureyi, yangınzede vatandaşlarımızla paylaşarak onlara ikram etmek istedik. Bölge halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkın imkanlarını halkla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı
Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ali Babacan Hamid Karzai Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Demet Akalın Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Muslera Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:19:59. #1.16#

title